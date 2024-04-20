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Росіяни декілька раз за ніч обстрілювали Одещину — які наслідки

20 квітня 2024 09:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни декілька раз за ніч обстрілювали Одещину — які наслідки
Запуск ракети. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські війська продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував регіон керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури. 

Про це повідомили Сили оборони півдня Одеси.

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За інформацією військових, на світанку ворог спрямував керовані авіаційні ракети  Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря. Пізніше, окупанти завдали терористичний удар балістикою з Криму по місту Одеса. 
Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

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Також, упродовж ночі й на світанку силами протиповітряної оборони було знищено один ворожий дрон над небом Одещини. Ворог не полишає спроби розвідати ситуацію у регіоні. 

Нагадаємо, протягом останньої доби, на різних ділянках фронту, відбулося 102 бойові зіткнення, під час яких ворог активно атакував українські позиції за допомогою ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також ми повідомляли, що українська протиповітряна оборона зазнає деградації на фронті, що дозволяє російській авіації здійснювати свої операції. Аналітики вважають, що ППО в Україні залишається обмеженим.

Додамо, що Росія знову намагається зруйнувати портову інфраструктуру України, щоб перешкодити експорту агропродукції. Вчора ракетним обстрілом вони пошкодили сховища з продукцією, призначеною для експорту в Азію та Африку.

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