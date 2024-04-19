На Одещині окупанти атакували порт Південний — які наслідки

Крилата ракета. Фото: РНБО України

Росія знову намагається зруйнувати портову інфраструктуру України, щоб перешкодити експорту агропродукції. Ракетний обстріл пошкодив сховища з продукцією, призначеною для експорту в Азію та Африку.

Про це повідомило Міністерство відновлення України у п'ятницю, 19 квітня.

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Атаки на українські порти

Пошкоджено два термінали в порту Південний, які обробляють агропродукцію. Один з терміналів належить відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка інвестувала понад 300 мільйонів доларів в Україну з 2004 року та створила майже 1000 робочих місць.

Це 39-та атака на портову інфраструктуру в Одеській області, в результаті якої було пошкоджено або знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, а також постраждали 26 осіб.

Після виходу Росії з зернової угоди, вона систематично атакує українські порти, намагаючись зупинити експорт агропродукції. Тільки ефективні системи протиповітряної оборони можуть стримати спроби агресора знищити портову інфраструктуру та загрожувати світовій продовольчій безпеці. Україна продовжує бути гарантом безпеки та провідним експортером агропромислової продукції, експортувавши через Український коридор понад 40 мільйонів тонн товарів, що значно перевищує обсяги, дозволені Росією під час Зернової ініціативи.

Нагадаємо, що припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, що останній тиждень приніс скорочення кількості вагонів з зерном, які щоденно вивантажуються у портах Великої Одеси.