Показники українського експорту продовжують зростати — що відомо про роботу портів Великої Одеси

Балкер SEALOCK. Фото: marinetraffic

Обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Читайте також:

"Впевнено йдемо до показників 2021 року. За перший квартал цього року перевалка в морських портах становила майже 28 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури", — зазначив міністр.

Олександр Кубраков додав, що триває робота модернізації флоту Українського дунайського пароплавства.

Робота портів Великої Одеси

Згідно з даними порталу MarineTraffic, наразі в порту Одеси стоїть 18 суден, ще 16 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Серед усіх суден є 4 хімічних танкери. Також відомо, що на вхід до портів прямує 5 судна, а на вихід — 7.



Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Більше про експорт

Нагадаємо, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється. Так, за останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.



Також ми писали, що у порт Чорнопорська заходило судно під прапором Панами — T Mare. Воно стало першим перевізником контейнерів з початку повномасштабного вторгнення.



Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів до інших держав. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати й використовувати чорноморський коридор.