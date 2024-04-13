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Показники українського експорту продовжують зростати — що відомо про роботу портів Великої Одеси

13 квітня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Показники українського експорту продовжують зростати — що відомо про роботу портів Великої Одеси
Балкер SEALOCK. Фото: marinetraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Впевнено йдемо до показників 2021 року. За перший квартал цього року перевалка в морських портах становила майже 28 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури", — зазначив міністр. 

Олександр Кубраков додав, що триває робота модернізації флоту Українського дунайського пароплавства. 

Робота портів Великої Одеси

Згідно з даними порталу MarineTraffic, наразі в порту Одеси стоїть 18 суден, ще 16 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Серед усіх суден є 4 хімічних танкери. Також відомо, що на вхід до портів прямує 5 судна, а на вихід — 7.
 

Показники українського експорту продовжують зростати — що відомо про роботу портів Великої Одеси - фото 1
Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Більше про експорт

Нагадаємо, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється. Так, за останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.  

Також ми писали, що у порт Чорнопорська заходило судно під прапором Панами — T Mare. Воно стало першим перевізником контейнерів з початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів до інших держав. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати й використовувати чорноморський коридор. 

Олександр Кубраков
Одеса
Чорне море
Одеська область
Дунай
Одеський порт
експорт зерна
Новини Одеси
експорт
річковий порт

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