Показатели украинского экспорта продолжают расти — что известно о работе портов Большой Одессы

БАЛКЕР SEALOCK. Фото: marinetraffic

Объемы продукции, которая переваливается по Черному морю и через порты Дуная, увеличиваются ежедневно. Показатели украинского экспорта уверенно приближаются к довоенным.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Уверенно идем к показателям 2021 года. За первый квартал этого года перевалка в морских портах составила почти 28 миллионов тонн грузов разной номенклатуры" , — отметил министр.

Александр Кубраков добавил, что продолжается работа по модернизации флота Украинского дунайского пароходства.

Работа портов Большой Одессы

Согласно данным портала MarineTraffic, сейчас в порту Одессы стоит 18 судов, еще 16 в Черноморске и 7 в Южном. Среди всех судов есть 4 химических танкера. Также известно, что на вход в порты следует 5 судна, а на выход — 7.

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Больше об экспорте

Напомним, что экспорт через порты Большой Одессы не прекращается. Так, за последние месяцы более 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за год ее существования.



Также мы писали, что в порт Чернопорска заходило судно под флагом Панамы T Mare. Оно стало первым перевозчиком контейнеров с начала полномасштабного вторжения.



Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.