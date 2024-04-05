Перше судно з контейнерами у порті Чорноморську — робота портів не зупиняється

Судно Панами T Mare. Фото: Marine.Traffic

У порт Чорноморська зайшло судно T Mare. Воно стало першим перевізником контейнерів з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Marine.Traffic.

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Судно під прапором Панами T Mare — фідер, що здійснює чартерні рейси між Констанцією і портами Великої Одеси. Після відвідування Чорноморського порту воно вирушило у зворотний шлях до порту Констанца у Румунії.

Контейнерні перевезення до цього в обмеженому обсязі здійснювалися через дунайські порти Одеської області, але тепер є надія на повноцінне їх відновлення.

Що відомо про експорт

Наразі відомо, що на сьогодні в порту Одеси стоїть 16 суден, ще 23 — у Чорноморську та 11 — у Південному. Серед усіх суден є 3 хімічні танкери. Окрім цього, рух біля портів не зупиняється, адже 5 суден вирушили на вихід, а 3 прямують на вхід.

Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за сім місяців роботи зернового коридору було експортовано понад 33 мільйони тон продукції. Це більше, ніж показник експорту за рік роботи зернової угоди.



Також ми писали, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.



Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати і використовувати чорноморський коридор.