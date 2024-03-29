Експорт українським коридором досяг довоєнних обсягів — що відомо про роботу портів Великої Одеси

Балкер CASTOR. Фото: MarineTraffiс.

За 7 місяців роботи зернового коридору було експортовано понад 33 мільйони тон продукції. Це більше, ніж показник експорту за рік роботи зернової угоди.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також:

"Сьогодні Українським коридором пройшло 1 140 суден, які експортували 33,8 мільйонів тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйони тонн — продукція українських аграріїв", — написав міністр.

Робота зернового коридору

На підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 150 суден, які мають експортувати майже 5 млн тонн вантажів.

Згідно даних порталу MarineTraffic, на сьогодні в порту Одеси стоїть 18 суден, ще 21 — у Чорноморську та 7 — у Південному. Серед усіх суден є 2 хімічні танкери. Також відомо, що на вихід з портів прямують 16 суден, а на вхід — 7.



Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.



Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.