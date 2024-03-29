Експорт українським коридором досяг довоєнних обсягів — що відомо про роботу портів Великої Одеси
За 7 місяців роботи зернового коридору було експортовано понад 33 мільйони тон продукції. Це більше, ніж показник експорту за рік роботи зернової угоди.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Сьогодні Українським коридором пройшло 1 140 суден, які експортували 33,8 мільйонів тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйони тонн — продукція українських аграріїв", — написав міністр.
Робота зернового коридору
На підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 150 суден, які мають експортувати майже 5 млн тонн вантажів.
Згідно даних порталу MarineTraffic, на сьогодні в порту Одеси стоїть 18 суден, ще 21 — у Чорноморську та 7 — у Південному. Серед усіх суден є 2 хімічні танкери. Також відомо, що на вихід з портів прямують 16 суден, а на вхід — 7.
Робота Дунайських портів
Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.
Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.
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