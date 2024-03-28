Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт arrow

Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт

28 березня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт
Балкер YA HUSSEIN. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 28 березня, в акваторії Чорного моря перебувають більше ніж 50 суден, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 21 судно, ще 22 — у Чорноморську та 10 — у Південному. Серед усіх суден є 5 хімічних танкерів. 
 

Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт - фото 1
Рух судів у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. 

Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт - фото 2
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Ситуація в акваторії Чорного моря

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 28 березня, ворог продовжує тримати кораблі в пунктах базування. На чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів наразі не спостерігається ворожих суден, проте загроза ракетних обстрілів і дронових атак залишається постійною

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеський порт
експорт зерна
Новини Одеси
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ