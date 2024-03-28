Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт
Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 28 березня, в акваторії Чорного моря перебувають більше ніж 50 суден, які очікують черги на завантаження.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Рух суден у Чорному морі
Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 21 судно, ще 22 — у Чорноморську та 10 — у Південному. Серед усіх суден є 5 хімічних танкерів.
Робота Дунайських портів
Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.
Ситуація в акваторії Чорного моря
Нагадаємо, що станом на сьогодні, 28 березня, ворог продовжує тримати кораблі в пунктах базування. На чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів наразі не спостерігається ворожих суден, проте загроза ракетних обстрілів і дронових атак залишається постійною
Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.
Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.
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