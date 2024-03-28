Чорноморським коридором не перестають рухатись суда — що відомо про експорт

Балкер YA HUSSEIN. Фото: MarineTraffic

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 28 березня, в акваторії Чорного моря перебувають більше ніж 50 суден, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 21 судно, ще 22 — у Чорноморську та 10 — у Південному. Серед усіх суден є 5 хімічних танкерів.



Рух судів у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.

Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Ситуація в акваторії Чорного моря

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 28 березня, ворог продовжує тримати кораблі в пунктах базування. На чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів наразі не спостерігається ворожих суден, проте загроза ракетних обстрілів і дронових атак залишається постійною

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.



Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.