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Дунайські порти продовжують збільшувати свій потенціал

5 березня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дунайські порти продовжують збільшувати свій потенціал
Балкер PEACE M. Фото: Олександр Кубраков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Експорт Дунаєм

За словами Олександра Кубракова, понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси, проте велика кількість продукції експортується Дунайськими портами.

"Експорт через Дунайські порти — 3,7 млн тонн вантажів з початку року. З них 2,5 млн тонн — це зернові та олія. Попри рекордні обсяги Українського коридору Дунайські порти мають потенціал для зростання", — зазначив Олександр Кубраков.

УДП пропонує доставку контейнерів до дунайських портів багатьох держав. В обхід польських кордонів, продукція буде експортуватися до Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Нагадаємо, що в портах Великої Одеси станом на сьогодні, 5 березня, на завантаженні перебувають понад 30 суден. На завантаженні також перебувають хімічні танкери, проте значну долю займає експорт агропродукції.

Також ми писали, що  показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Олександр Кубраков
Мінінфраструктури
Одеса
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Новини Одеси
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