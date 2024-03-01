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За лютий Чорноморським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів

1 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
За лютий Чорноморським коридором експортовано рекордний обсяг вантажів
Судно RESILIENT AFRICA. Фото: Олександр Кубраков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближається до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Доля української продукції

Кількість української продукції, що була експортована у лютому, — 5,2 тонн вантажів. 

"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише Українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення", — написав Олександр Кубраков.

Показники агроекспорту Чорноморським коридором

За словами Олександра Кубракова, понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти.

"З початку роботи Українського коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн — це зернові та олійні", — зазначив міністр.

Олександр Кубраков додав, що наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 113 суден, які мають експортувати майже 3 млн тонн вантажів.

Робота портів Великої Одеси

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 березня, до портів Великої Одеси на завантаження прямує більше 10 суден, а вже завантажується понад 20.

Також ми писали, що Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.

Олександр Кубраков
Одеса
Чорне море
корабель
Дунай
експорт зерна
Новини Одеси
експорт
зернова угода

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