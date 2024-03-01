За февраль Черноморским коридором экспортирован рекордный объем грузов

Судно RESILIENT AFRICA. Фото: Александр Кубраков

Показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Доля украинской продукции

Количество украинской продукции, экспортированной в феврале, — 5,2 тонн грузов.

"Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн тонн, из которых 5,2 — продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только Украинским коридором, но и при полномасштабном вторжении", — написал Александр Кубраков.

Показатели агроэкспорта по Черноморскому коридору

По словам Александра Кубракова, более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и Дунайские порты.

"С начала работы Украинского коридора почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн тонн — это зерновые и масличные" , — отметил министр.

Александр Кубраков добавил, что сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 113 судов, которые должны экспортировать почти 3 млн тонн грузов.

Работа портов Большой Одессы

Напомним, по состоянию на сегодня, 1 марта, в порты Большой Одессы на загрузку следует более 10 судов, а уже загружается более 20.

Также мы писали, что Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.