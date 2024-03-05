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Дунайские порты продолжают увеличивать свой потенциал

5 марта 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дунайские порты продолжают увеличивать свой потенциал
Балкер PEACE M. Фото: Александр Кубраков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Экспорт по Дунаю

По словам Александра Кубракова, более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы, однако большое количество продукции экспортируется по Дунайским портам.

"Экспорт через Дунайские порты — 3,7 млн тонн грузов с начала года. Из них 2,5 млн тонн — это зерновые и масло. Несмотря на рекордные объемы Украинского коридора, Дунайские порты имеют потенциал для роста" , — отметил Александр Кубраков.

УДП предлагает доставку контейнеров в дунайские порты многих государств. В обход польских границ, продукция будет экспортироваться в Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, Австрию, Германию и румынский порт Констанца.

Напомним, что в портах Большой Одессы по состоянию на сегодня, 5 марта, на погрузке находятся более 30 судов. На погрузке также находятся химические танкеры, однако значительную долю занимает экспорт агропродукции.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Александр Кубраков
Мининфраструктуры
Одесса
Черное море
корабль
Дунай
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт
инфраструктура
зерновой договор
танкер

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