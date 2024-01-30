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Робота чорноморських коридорів — в одеських портах триває завантаження суден

30 січня 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота чорноморських коридорів — в одеських портах триває завантаження суден
Судно з продукцією у морі. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 30 січня, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря курсують десятки суден в обидва боки, більшість з яких транспортує агропродукцію до країн Азії та Африки. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 9 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 10 суден прямують на вихід з портів, серед яких є балкер DALAL, який транспортує олії та хімікати. Також 7 кораблів йдуть на вхід.

Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 40 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Судна біля Дунаю. Фото: скриншот

Нагадаємо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.

Також ми писали, що у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду. 

Також ми писали, що росіяни вкотре відкладають запуск термінала з експорту аміаку на Чорному морі. Йдеться про порт Тамань, про який окупанти заговорили після припинення роботи проводу Тольятті — Одеса.

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