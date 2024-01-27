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Понад 20 суден завантажуються в портах Великої Одеси

27 січня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Понад 20 суден завантажуються в портах Великої Одеси
Балкер HAJE NAFELA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 27 січня, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря знаходиться кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Усі вони пізніше попрямують до різних країн світу з українською продукцією, переважно аграрною.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 8 суден, ще 12 — у Чорноморську, та 6 — у Південному. Крім того, ще 10 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про один корабель.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) ставить на капітальний ремонт морське судно. Йдеться про суховантаж "Измаил", який перебував в аварійному стані з осені минулого року. 

Також ми писали, що у сербському порту Нові-Сад завантажується черговий караван Українського Дунайського пароплавства (УДП). Караван суден вивіз залізну руду. 

Додамо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
експорт зерна
Новини Одеси
пшениця

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