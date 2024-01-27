Более 20 судов загружаются в портах Большой Одессы

Балкер HAJE NAFELA. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 27 января, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Все они позже направятся в разные страны мира с украинской продукцией, преимущественно аграрной.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 8 судов, еще 12 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов следует на выход из портов, а на вход известно пока об одном корабле.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) ставит на капитальный ремонт морское судно. Речь идет о сухогрузе "Измаил", который находился в аварийном состоянии с осени прошлого года.

Также мы писали, что в сербском порту Нови Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.

Добавим, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.