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Работа черноморских коридоров — в одесских портах продолжается загрузка судов

30 января 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа черноморских коридоров — в одесских портах продолжается загрузка судов
Судно с продукцией в море. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 30 января, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. В акватории Черного моря курсируют десятки судов в обе стороны, большинство из которых транспортирует агропродукцию в страны Азии и Африки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 9 судов, еще 15 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов направляются на выход из портов, среди которых есть балкер DALAL, транспортирующий масла и химикаты. Также 7 кораблей уходят на вход.

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 40 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Суда у Дуная. Фото: скриншот

Напомним, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.

Также мы писали, что в сербском порту Нови Сад загружается очередной караван Украинского Дунайского пароходства (УДП). Караван судов вывез железную руду.

Также мы писали, что россияне снова откладывают запуск терминала по экспорту аммиака на Черном море. Речь идет о порте Тамань, о котором оккупанты заговорили после прекращения работы провода Тольятти — Одесса.

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