Работа черноморских коридоров — в одесских портах продолжается загрузка судов

Судно с продукцией в море. Фото: Александр Кубраков

На сегодня, 30 января, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. В акватории Черного моря курсируют десятки судов в обе стороны, большинство из которых транспортирует агропродукцию в страны Азии и Африки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 9 судов, еще 15 — в Черноморске, и 6 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов направляются на выход из портов, среди которых есть балкер DALAL, транспортирующий масла и химикаты. Также 7 кораблей уходят на вход.

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 40 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Суда у Дуная. Фото: скриншот

Напомним, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.

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