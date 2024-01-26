РФ перенесла запуск термінала з перевалки аміаку у Чорному морі

Порт на Тамані. Фото: скриншот

Росіяни вкотре відкладають запуск термінала з експорту аміаку на Чорному морі. Йдеться про порт Тамань, про який окупанти заговорили після припинення роботи проводу Тольятті — Одеса.

Про це повідомив заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Михайло Юрін.

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За його словами, новий експортний шлях окупанти планують запустити у другому кварталі 2024 року.

"Як і багато інвестиційних проєктів, там бувають, так би мовити, непередбачені фактори, які впливають на проєкт. Його точно буде запущено, ми бачимо інтервал, десь у другому кварталі цього року", — заявив російський посадовець.

Що передбачає новий термінал

Відкриття термінала передбачає зростання потужностей комплексу до грудня 2025 року до 3,5 млн тонн аміаку та 1,5 млн тонн карбаміду на рік. Зазначимо, що до початку повномасштабного російського вторгнення основним маршрутом експорту російського аміаку був трубопровід Тольятті — Одеса. По ньому прокачувалося в середньому 2,5 млн тонн аміаку на рік.

Що зараз відбувається з аміакопроводом Тольятті — Одеса

Робота Одеського припортового заводу та магістрального аміакопроводу була законсервована 24 лютого 2022 року, відразу після початку російської агресії. Отже, зупинив роботу і найбільший хімічний завод Росії – "ТольяттіАзот". Це приватне підприємство, акціонер якого, мільярдер Дмитро Мазєпін, знаходиться під санкціями Європи та США.

Нагадаємо, що Україна не погодилася відновити експорт російського аміаку через порт "Південний". Саме через це РФ перестала виконувати свої обовʼязки у рамках зернової угоди.