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РФ перенесла запуск терминала по перевалке аммиака в Черном море

26 января 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ перенесла запуск терминала по перевалке аммиака в Черном море
Порт на Тамани. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне снова откладывают запуск терминала по экспорту аммиака на Черном море. Речь идет о порте Тамань, о котором оккупанты заговорили после прекращения работы провода Тольятти — Одесса.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

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По его словам, новый экспортный путь оккупанты планируют запустить во втором квартале 2024 года.

"Как и много инвестиционных проектов, там бывают, так сказать, непредвиденные факторы, влияющие на проект. Он точно будет запущен, мы видим интервал, где-то во втором квартале этого года" , — заявил российский чиновник.

Что предполагает новый терминал

Открытие терминала предполагает рост мощностей комплекса к декабрю 2025 года до 3,5 млн. тонн аммиака и 1,5 млн. тонн карбамида в год. Отметим, что до начала полномасштабного российского вторжения по основному маршруту экспорта российского аммиака был трубопровод Тольятти — Одесса. По нему прокачивались в среднем 2,5 млн тонн аммиака в год.

Что сейчас происходит с аммиакопроводом Тольятти — Одесса

Работа Одесского припортового завода и магистрального аммиакопровода была законсервирована 24 февраля 2022 года сразу после начала российской агрессии. Итак, остановил работу и крупнейший химический завод России — "ТольяттиАзот". Это частное предприятие, акционер которого, миллиардер Дмитрий Мазепин находится под санкциями Европы и США.

Напомним, что Украина не согласилась возобновить экспорт российского аммиака через порт "Южный". Именно поэтому РФ перестала выполнять свои обязанности в рамках зерновой сделки.

россия
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аммиак

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