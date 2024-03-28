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Черноморским коридором не перестают двигаться суда — что известно об экспорте

28 марта 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черноморским коридором не перестают двигаться суда — что известно об экспорте
БАЛКЕР YA HUSSEIN. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на сегодня, 28 марта, в акватории Черного моря находятся более 50 судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 21 судно, еще 22 — в Черноморске и 10 — в Южном. Среди всех судов есть 5 химических танкеров. 

Черноморским коридором не перестают двигаться суда — что известно об экспорте - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Черноморским коридором не перестают двигаться суда — что известно об экспорте - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Ситуация в акватории Черного моря

Напомним, что на сегодня, 28 марта, враг продолжает держать корабли в пунктах базирования. На дежурстве в акватории Черного и Азовского морей пока не наблюдается вражеских судов, однако угроза ракетных обстрелов и дроновых атак остается постоянной.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

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