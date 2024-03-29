Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы
За 7 месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1 140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн — продукция украинских аграриев" , — написал министр.
Работа зернового коридора
Подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать около 5 млн тонн грузов.
Согласно данным портала MarineTraffic, в на сегодня в порту Одессы стоит 18 судов, еще 21 – в Черноморске и 7 – в Южном. Среди всех судов есть 2 химических танкера. Также известно, что на выход из портов следует 16 судов, а на вход — 7.
Работа Дунайских портов
Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.
Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.
Читайте Новини.LIVE!