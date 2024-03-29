Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы

Балкер CASTOR. Фото: MarineTraffiс.

За 7 месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1 140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн — продукция украинских аграриев" , — написал министр.

Работа зернового коридора

Подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать около 5 млн тонн грузов.

Согласно данным портала MarineTraffic, в на сегодня в порту Одессы стоит 18 судов, еще 21 – в Черноморске и 7 – в Южном. Среди всех судов есть 2 химических танкера. Также известно, что на выход из портов следует 16 судов, а на вход — 7.

Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.