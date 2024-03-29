Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы arrow

Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы

29 марта 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы
Балкер CASTOR. Фото: MarineTraffiс.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

За 7 месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также:

"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1 140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн — продукция украинских аграриев" , — написал министр.

Работа зернового коридора

Подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать около 5 млн тонн грузов.

Согласно данным портала MarineTraffic, в на сегодня в порту Одессы стоит 18 судов, еще 21 – в Черноморске и 7 – в Южном. Среди всех судов есть 2 химических танкера. Также известно, что на выход из портов следует 16 судов, а на вход — 7.

Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Экспорт украинским коридором достиг довоенных объемов — что известно о работе портов Большой Одессы - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Александр Кубраков
Одесса
Черное море
Дунай
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт
зерновой договор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ