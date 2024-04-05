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Первое судно с контейнерами в порту Черноморске — работа портов не останавливается

5 апреля 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Первое судно с контейнерами в порту Черноморске — работа портов не останавливается
Судно Панамы "T Mare". Фото: Marine.Traffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В порт Черноморска зашло судно "T Mare". Оно стало первым перевозчиком контейнеров с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Marine.Traffic.

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Судно под флагом Панамы "T Mare" — фидер, совершающий чартерные рейсы между Констанцией и портами Большой Одессы. После посещения Черноморского порта оно отправилось в обратный путь в порт Констанца в Румынии.

Контейнерные перевозки в ограниченном объеме осуществлялись через дунайские порты Одесской области, но теперь есть надежда на полноценное их восстановление.

Что известно об экспорте

Сейчас известно, что на сегодняшний день в порту Одессы стоит 16 судов, еще 23 — в Черноморске и 11 — в Южном. Среди всех судов есть 3 химических танкера. Кроме этого, движение возле портов не останавливается, ведь 5 судов отправились на выход, а 3 направляются на вход.

Первое судно с контейнерами в порту Черноморске — работа портов не останавливается - фото 1
Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Напомним, что за семь месяцев работы зернового коридора было экспортировано более 33 миллионов тонн продукции. Это больше, чем показатель экспорта за год работы зерновой сделки.

Также мы писали, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.

Одесса
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порт
Одесская область
Одесский порт
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