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Через порт Південний експортували майже 200 тисяч тонн вантажу за один раз

6 квітня 2024 13:30
оновлено: 13:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Через порт Південний експортували майже 200 тисяч тонн вантажу за один раз
Судна на завантаженні. Фото: Олександр Кубраков
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Експорт через порти Великої Одеси не припиняється. Так, за останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування. 

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи", — написав міністр. 

Експорт з порту Південний

За словами Кубракова, рекордні 195,7 тисячі тонн вантажів експортували з порту "Південний" за один раз на судні під прапором Панами під назвою CAPTAIN LEONIDAS. Це судно, що стало найбільшим серед усіх, які заходили в українські порти з початку повномасштабного вторгнення. Його параметри: довжина 300 метрів, ширина 50 метрів, дедвейт понад 203 тисячі тонн.

Через порт "Південний" експортували майже двісті тисяч тонн вантажу за один раз - фото 1
Судно CAPTAIN LEONIDAS. Фото: Олександр Кубраков

Рух суден у Чорному морі

Крім цього, наразі на підході до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікується 135 суден, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів. Більшість з них — це збіжжя.

Більше про експорт

Нагадаємо, вчора в порт Чорноморська зайшло судно T Mare. Воно стало першим перевізником контейнерів з початку повномасштабного вторгнення. 

Також ми писали, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів в інші держави. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати й використовувати чорноморський коридор. 

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеський порт
Новини Одеси
експорт

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