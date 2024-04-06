Через порт Южный экспортировали почти 200 тысяч тонн груза за один раз

Суда на погрузке. Фото: Александр Кубраков

Экспорт через порты Большой Одессы не прекращается. Так, за последние месяцы более 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за год ее существования.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Украинским коридором прошли уже 1 286 судов, которые экспортировали 25 миллионов тонн агропродукции в страны Азии, Африки и Европы", — написал министр.

Экспорт из порта Южный

По словам Кубракова, рекордные 195,7 тысячи тонн грузов экспортировали из порта "Южный" за один раз на судне под флагом Панамы под названием CAPTAIN LEONIDAS. Это судно, которое стало самым большим из всех, что заходили в украинские порты с начала полномасштабного вторжения. Его параметры: длина 300 метров, ширина 50 метров, дедвейт более 203 тысяч тонн.

Судно CAPTAIN LEONIDAS. Фото: Александр Кубраков

Движение судов в Черном море

Кроме этого, на подходе к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидается 135 судов, которые должны экспортировать 4 миллиона тонн грузов. Большинство из них — это зерно.

Больше об экспорте

Напомним, вчера в порт Черноморска зашло судно T-Mare. Он стал первым перевозчиком контейнеров с начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.



Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.