Кількість вагонів зерном зменшилася у портах Великої Одеси — як це вплинуло на експорт

Вивантаження зерна у порті. Ілюстративне фото: Shutterstock

Останній тиждень приніс скорочення кількості вагонів з зерном, які щоденно вивантажуються у портах Великої Одеси. За даними АТ "Укрзалізниця" обіг експорту зменшився, а кількість вагонів з продукцією впала до 1 196 одиниць.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Читайте також:

Скорочення за місяць

Упродовж квітня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 1 000–1 250 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси наразі становить 1 196 одиниць. Тож за тиждень оборот експорту в портах Великої Одеси зменшився на 91 вагон.

Скоротилось і накопичення вагонів із зерном, що рухаються у напрямку до одеських портів — з 8 330 до 7 289 вагонів.

Причини падіння показників

Представник компанії вказав на кілька причин, що призвели до зменшення вивантаження. Серед них — постійні повітряні тривоги та руйнування портової інфраструктури з боку Росії.

"Протягом тижня ворогом було нанесено декілька ракетних ударів по припортовій залізничній інфраструктурі порту Чорноморськ. Тимчасово введена конвенційна заборона на відвантаження у напрямку порту , ведуться роботи з відновлення залізничної інфраструктури", — наголосив Валерій Ткачов.

Окрім цього, погіршення погодних умов також впливають на зупинку вивантаження у порту Чорноморськ. А це вже тягне за собою загальне зменшення вивантаження зерна в одеських портах.

"Основний чинник зменшення вивантаження вагонів у портах Великої Одеси — тимчасова зупинка вивантаження у порту Чорноморськ", — пояснив представник УЗ.

Більше про український експорт

Ми писали раньше, що обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Також ми повідомляли, що російські окупанти продовжують красти українське зерно. У територіальних водах Чорного моря було помічено російський балкер ENISEY на підході до порту Севастополя. Це судно може одночасно вивезти понад 40 тисяч тонн зерна.

Додамо, щоУкраїна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів до інших держав. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати й використовувати чорноморський коридор.