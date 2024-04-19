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Количество вагонов зерном уменьшилось в портах Большой Одессы — как это повлияло на экспорт

19 апреля 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Количество вагонов зерном уменьшилось в портах Большой Одессы — как это повлияло на экспорт
Выгрузка зерна в порту. Иллюстративное фото: Shutterstock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Последняя неделя принесла сокращение количества вагонов с зерном, которые ежедневно выгружаются в портах Большой Одессы. По данным АО "Укрзализныця", оборот экспорта уменьшился, а количество вагонов с продукцией упало до 1 196 единиц.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

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Сокращение за месяц

За апрель показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы колеблется в диапазоне 1 000 –1 250 единиц. Среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы составляет 1 196 единиц. За неделю оборот экспорта в портах Большой Одессы уменьшился на 91 вагон.

Сократилось и накопление вагонов с зерном, двигающихся по направлению к одесским портам — с 8 330 до 7 289 вагонов.

Причины падения показателей

Представитель компании указал на несколько причин, приведших к уменьшению выгрузки. Среди них постоянные воздушные тревоги и разрушение портовой инфраструктуры со стороны России.

"В течение недели врагом было нанесено несколько ракетных ударов по припортовой железнодорожной инфраструктуре порта Черноморск. Временно введен конвенционный запрет на отгрузку в направлении порта, ведутся работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры" , — подчеркнул Валерий Ткачев.

Кроме того, ухудшение погодных условий также влияет на остановку выгрузки в порту Черноморск. А это уже влечет за собой общее уменьшение выгрузки зерна в одесских портах.

"Основной фактор уменьшения выгрузки вагонов в портах Большой Одессы — временная остановка выгрузки в порту Черноморск", — пояснил представитель УЗ.

Больше об украинском экспорте

Мы писали ранее, что объемы продукции, которая переваливается по Черному морю и через порты Дуная, увеличиваются ежедневно. Показатели украинского экспорта уверенно приближаются к довоенным.

Также мы сообщали, что российские кафиры продолжают воровать украинское зерно. В территориальных водах Черного моря был замечен русский балкер ENISEY на подходе к порту Севастополя. Это судно может одновременно вывезти более 40 тысяч тонн зерна.

Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается самым главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.

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