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В Севастополь на завантаження українським збіжжям йде російське судно — деталі

6 квітня 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Севастополь на завантаження українським збіжжям йде російське судно — деталі
Російський балкер ENISEY. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські окупанти продовжують красти українське зерно. Сьогодні, 6 квітня у територіальних водах Чорного моря помічено російський балкер ENISEY на підході до порту Севастополя. Це судно може одночасно вивезти понад 40 тисяч тонн зерна. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Маршрут російського судна. Фото: скриншот

Росія краде українське зерно

Зазначимо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка. Загалом, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в українців вкрадено близько 9 млн тонн зерна. Також росіяни у великих обсягах вивозять з України буряк, картоплю та капусту.

Більше про ситуацію в Чорному морі 

Відзначимо, це вже не перший випадок, коли росіяни масово вивозять зерно з окупованих територій через порти Криму. Так, 9 березня, російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого. 

Також ми повідомляли, що в акваторії Чорного моря, біля протоки Босфор, застрягло російське судно GRUMANT. Попередньо на ньому може бути понад 20 000 тонн українського зерна, вивезеного з тимчасово окупованого Криму. Крім цього, 24 лютого, у територіальних водах Чорного моря був помічений російський зерновоз GRUMANT на підході до порту Севастополя. 

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 9 суден, з них 6 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 14 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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