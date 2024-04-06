В Севастополь на завантаження українським збіжжям йде російське судно — деталі

Російський балкер ENISEY. Фото: MarineTraffic

Російські окупанти продовжують красти українське зерно. Сьогодні, 6 квітня у територіальних водах Чорного моря помічено російський балкер ENISEY на підході до порту Севастополя. Це судно може одночасно вивезти понад 40 тисяч тонн зерна.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Маршрут російського судна. Фото: скриншот

Росія краде українське зерно

Зазначимо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка. Загалом, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в українців вкрадено близько 9 млн тонн зерна. Також росіяни у великих обсягах вивозять з України буряк, картоплю та капусту.

Більше про ситуацію в Чорному морі

Відзначимо, це вже не перший випадок, коли росіяни масово вивозять зерно з окупованих територій через порти Криму. Так, 9 березня, російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого.

Також ми повідомляли, що в акваторії Чорного моря, біля протоки Босфор, застрягло російське судно GRUMANT. Попередньо на ньому може бути понад 20 000 тонн українського зерна, вивезеного з тимчасово окупованого Криму. Крім цього, 24 лютого, у територіальних водах Чорного моря був помічений російський зерновоз GRUMANT на підході до порту Севастополя.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 9 суден, з них 6 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 14 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.