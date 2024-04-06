Росіяни поновили чергування в Чорному морі — скільки Калібрів загрожує
Станом на сьогодні, 6 квітня, після довгої перерви, росіяни поновили чергування в акваторії Чорного моря. наразі на рейді спостерігається підводний човен, який споряджений ракетами типу "Калібр".
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — 1 ракетоносій з 4 "Калібрами";
- в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 9 суден, з них 6 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 14 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.
Також ми писали, що РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді.
Додамо, цієї ночі, 6 квітня, російські загарбники атакували Україну, застосувавши ракети у тому числі й типу "Калібр" й дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотників.
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