Росія відкрила полювання на українські військові кораблі, — BILD

Вибух на корабла в морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

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Втрати ЧФ РФ

Згідно з повідомленням німецького видання BILD, Російська Федерація розпочала активне полювання на військові кораблі України. За даними, що надійшли від BILD, Чорноморський флот РФ зазнав значних втрат у результаті українських атак.



З початку вторгнення в Україну, РФ втратила 14 бойових кораблів. Лише протягом поточного року Україна здійснила три успішні атаки, що призвели до потоплення таких важливих одиниць, як важкий десантний корабель "Цезар Куніков" та ракетний корвет "Івановець".

Чим бьють росіяни

У свою чергу, російські військові відповідають на атаки. У березні цього року, Збройні Сили РФ пошкодили два українські патрульні катери та десантний корабель. Однак методи російських атак відрізняються від українських.

За використанням безпілотників-камікадзе "Ланцет", Росія завдає обмежених пошкоджень, переважно над водною лінією. Важливою деталлю є те, що жоден з українських кораблів не був потоплений у результаті цих атак.

Символічний успіх окупантів

Хоча російські пропагандистські блогери описують ці атаки як "помсту за наш флот", військовий аналітик BILD, Юліан Репке, зауважує, що успіхи Росії мають переважно символічне значення. Українські кораблі, що зазнали ударів, перебували в режимі патрулювання в Миколаївській області і не здійснювали жодних військових операцій.

Нагадаємо, що ворог не припиняє вести активну розвідку за допомогою БпЛА, зосереджуючись на південних регіонах країни. Водночас окупанти відчувають наявність загрози в акваторії Чорного моря, адже до портів у Криму тепер долають відстань майже в 5 разів більшу, ніж минулого року.

Також ми писали, що росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та надалі намагаються залякувати населення України. Проте вони не мають достатньої кількості озброєння та технічних можливостей, аби проводити масовані атаки з більшою періодичністю, ніж зараз.