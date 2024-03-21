Російські кораблі на чергуванні — чи є загроза ракетоносіїв у Чорному морі

Військовий корабель РФ у морі. Фото: росЗМІ

Кораблі ворога вже понад двох тижнів не виходять на чергування в Чорне море. На сьогодні, 21 березня, в акваторії не спостерігається жодного ракетоносія, проте вони зафіксовані в Середземному морі, тож загроза атак залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1 ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 17 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 20 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що ракетоносії окупантів вже тривалий час залишаються у Новоросійській бухті й не виходять у відкрите море. Пасивна поведінка ракетоносіїв може бути пов'язана із останніми атаками на свій флот та зі зміною керівництва ЧФ РФ. Проте загроза пусків "Калібрів" залишається на високому рівні.

Також ми писали, що Російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Додамо, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.