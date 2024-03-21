Российские корабли на дежурстве — есть ли угроза ракетоносителей в Черном море

Военный корабль РФ в море. Фото: росСМИ

Корабли врага уже более двух недель не выходят на дежурство в Черное море. На сегодняшний день, 21 марта, в акватории не наблюдается ни одного ракетоносителя, однако они зафиксированы в Средиземном море, поэтому угроза атак остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 1 ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовскому морю — 17 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 20 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что ракетоносители оккупантов уже долгое время остаются в Новороссийской бухте и не выходят в открытое море. Пассивное поведение ракетоносителей может быть связано с последними атаками на свой флот и сменой руководства ЧФ РФ. Однако угроза пусков "Калибров" остается на высоком уровне.

Также мы писали, что Российский Черноморский флот постоянно находится в ужасе. оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме того, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Добавим, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.