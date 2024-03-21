Россия открыла охоту на украинские военные корабли, — BILD

Взрыв на корабле в море. Иллюстративное фото: росСМИ

РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезных успехов на воде у них нет.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

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Потери ЧФ РФ

Согласно сообщению немецкого издания BILD, Российская Федерация начала активную охоту на военные корабли Украины. По данным, поступившим от BILD, Черноморский флот РФ понес значительные потери в результате украинских атак.



С начала вторжения в Украину РФ потеряла 14 боевых кораблей. Только в течение текущего года Украина совершила три успешных атаки, которые привели к потоплению таких важных единиц, как тяжелый десантный корабль "Цезарь Куников" и ракетный корвет "Ивановец".

Чем бьют россияне

В свою очередь, русские военные отвечают на атаки. В марте этого года, Вооруженные Силы РФ повредили два украинских патрульных катера и десантный корабль. Однако методы российских атак отличаются от украинских.

По использованию беспилотников-камикадзе "Ланцет", Россия наносит ограниченные повреждения, преимущественно над водной линией. Важной деталью является то, что ни один из украинских кораблей не был утоплен в результате этих атак.

Символический успех окупантов

Хотя российские пропагандистские блоггеры описывают эти атаки как "отмщение за наш флот", военный аналитик BILD, Юлиан Репке, отмечает, что успехи России имеют преимущественно символическое значение. Украинские корабли, подвергшиеся ударам, находились в режиме патрулирования в Николаевской области и не совершали никаких военных операций.

Напомним, что враг не прекращает вести активную разведку с помощью БпЛА, сосредотачиваясь на южных регионах страны. В то же время оккупанты чувствуют наличие угрозы в акватории Черного моря, ведь до портов в Крыму теперь преодолевают расстояние почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Также мы писали, что россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и в дальнейшем пытаются запугивать население Украины. Однако у них нет достаточного количества вооружения и технических возможностей, чтобы проводить массированные атаки с большей периодичностью, чем сейчас.