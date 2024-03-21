Активність ворожої розвідки на противагу затишшю у Чорному морі — Гуменюк пояснила причини

Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Ворог не припиняє вести активну розвідку за допомогою БпЛА, зосереджуючись на південних регіонах країни. Водночас окупанти відчувають наявність загрози в акваторії Чорного моря, адже до портів у Криму тепер долають відстань майже в 5 разів більшу, ніж минулого року.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.



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Активність ворожої розвідки

Наталя Гуменюк зазначила, що в ніч проти 21 лютого під час атаки ворога на північ країни, південні регіони були задіяні у відстеженні траєкторій ракет, адже ворог надалі намагається обійти системи ППО та проводити активну розвідку. Такими діями окупанти, за словами речниці, намагаються компенсувати втрату літака А-50.



"Ми спостерігаємо підвищену активність безпілотної ворожої розвідки. Вчора наприкінці світлового дня в акваторії Чорного моря були знищені два Supercam ворога. Загалом активність безпілотної розвідки сягнула 147 одиниць за добу — це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", — зазначила Наталя Гуменюк.

Військова додала, що кораблі ЧМ РФ не були задіяні під час атаки на південь України та перебували у пунктах базування.

"Їхні кораблі не були задіяні в цій атаці, вони знаходились в пунктах базування. Судна Росії не виходять на патрулювання вже протягом двох тижнів, а ракетоносії — вже більше місяця перебувають в базі", — зазначила вона.

Російські кораблі змінюють маршрути

Наразі ворожі суда, прямуючи до порту у Новоросійську, замість короткого маршруту в 2,5 тисячі кілометрів із порту Сирії долають 9 тисяч кілометрів через Середземне море. Речниця зазначила, що така поведінка росіян може бути обумовлена загрозою для російського флоту від українських воїнів.

"Очевидним є те, що вони визнають наявність загрози, оскільки змінюють маршрути прямування цивільних судин. Оскільки ми неодноразово позначали і була офіційна заява Міністерства оборони, що ті судна, і навіть цивільні, які задіяні та забезпечені ворожою армією, є законною ціллю", — сказала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що вчора ворог випустив БпЛА в напрямку Одещини, проте на підльоті до кордонів регіону українські воїни знешкодили дрони. Ними виявились розвідувальні безпілотники Supercam.

Також ми писали про те, що кораблі росіян вже понад двох тижнів не виходять на чергування в Чорне море. На сьогодні, 21 березня, в акваторії не спостерігається жодного ракетоносія, проте вони зафіксовані в Середземному морі, тож загроза атак залишається.