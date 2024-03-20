На Одещині знищили ворожі дрони-розвідувальники

БпЛА "Supercam". Фото: defence-ua

Ворог випустив БпЛА в напрямку Одещини, проте на підльоті до кордонів регіону українські воїни знешкодили дрони. Ними виявились розвідувальні безпілотники "Supercam".

Про це повідомляє пресслужба Сил оборон півдня України.

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Знищення БпЛА

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam". Цей апарат призначений для виконання панорамної та планової аерофотозйомки та відеозйомки. "Supercam" вважається флагманом серед безпілотних систем російських окупантів.

Знешкодження ворожої техніки

Нагадаємо, що уніч проти неділі, 17 жовтня, російські окупанти атакували південні регіони України ударними безпілотниками типу Shahed, випустивши 14 БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 13 дронів над Одещиною.

Також ми писали, що протягом 2,5 години підрозділи ППО відбивали чергову ворожу атаку, 8 цілей було знищено, з яких 4 — на півдні України. Прикордонники Одеського загону показали, як збили один з ворожих дронів.

Обстріли Одещини

Також ми повідомляли, що Росія продовжує обстрілювати південні регіони України, зокрема й Одещину. Зараз окупанти використовують стратегію точкових ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Додамо, що у ніч проти 19 березня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що окупанти запустили у бік регіону розвідувальні дрони. БпЛА буди знищені на підльоті до міста.