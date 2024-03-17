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Братчук прокоментував можливий масовий ракетний обстріл України

17 березня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Братчук прокоментував можливий масовий ракетний обстріл України
Запуск ракети. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія продовжує обстрілювати південні регіони України, зокрема й Одещину. Зараз окупанти використовують стратегію точкових ракетних ударів по цивільних об’єктах.
 
Про це в етері телемарафону "Ми – Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Ми бачимо, що таку тактику росіяни використовують по Одещині. Вони обирають ті об’єкти, де може бути найбільше цивільних людей", — зазначив військовий. 

За його словами, інтенсивність обстрілів Одеського регіону останнім часом значно зросли. Це може свідчити й про те, що ворог готується до масштабного ракетного удару. 

"Що стосується ракетних обстрілів, треба говорити не лише про накопичення росіянами відповідної номенклатури ракет, а треба говорити про те, які є спроможності - перш за все мова про літаки стратегічної авіації. Наскільки вони готові виконувати свій функціонал — бо крім НПЗ ЗСУ вражають військові аеродроми ворога і військові літаки, в тому числі й стратегічної авіації", — зазначив Братчук.

Братчук прокоментував можливий масовий ракетний обстріл України - фото 1
Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Військовий також закликав одеситів не нехтувати повітряною тривогою й у разі небезпеки спускатися в укриття. 

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збили 14 "шахедів" на півдні в ході дронової атаки в ніч проти неділі 17 березня. Однак в Одеській області є влучання, внаслідок чого пошкоджено два законсервованих агропідприємства.

Також ми писали, що російська армія почала використовувати модернізовані ударні БпЛА, які вперше побачили саме на південному напрямку. Залишки збитих дронів може успішно використовувати ЗСУ задля покращення своєї тактики у цій війні.

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