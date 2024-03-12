Модернізація "шахедів" та їх використання проти півдня — Братчук дав коментар

"Шахед" у небі. Ілюстративне фото: depositphotos/Lepasik

Російська армія почала використовувати модернізовані ударні БпЛА, які вперше побачили саме на південному напрямку. Залишки збитих дронів може успішно використовувати ЗСУ задля покращення своєї тактики у цій війні.

Про це повідомив в етері Ранок.LIVE речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Нові "шахеди"

За словами Сергія Братчука, модернізовані ворожі БпЛА, як і звичайні, збивають сили української ППО. Проте окупанти намагаються змінювати характеристики дронів та їхній колір, аби обманути протиповітряну оборону.

"Що б там ворог сьогодні не мудрив, нові "шахеди" все одно збиваються. Окупанти намагаються вносити певні корективи характеристик щодо швидкості та фарбування техніки. Ми знаємо, що з'явилися і чорні "шахеди" свого часу", — зазначив військовий.

Дослідження ворожих дронів

Сергій Братчук додав, що військові інженери вивчають уламки ворожих БпЛА для того, аби ЗСУ могли протидіяти ворожим атакам.

"Ці інновації, звичайно, вивчаються військовими інженерами. Тому більш-менш вціліли залишки збитих "шахедів" збираються, на підставі цього відповідні висновки вже роблять фахівці. Це стається для того, щоб ми могли до своєї тактики протидії вносити певні корективи", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу Shahed-131/136 та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 12 березня, угруповання ворожих ракетних кораблів продовжує перебувати у пунктах базування в акваторії Чорного моря. Проте спостерігається збільшена активність руху ворожих кораблів Чорним та Азовським морями.