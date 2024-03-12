Рух ворожих суден у Чорному морі та загроза ракетоносіїв — скільки кораблів на чергуванні

Ворожі кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 12 березня, угруповання ворожих ракетних кораблів продовжує перебувати у пунктах базування в акваторії Чорного моря. Проте спостерігається збільшена активність руху ворожих кораблів Чорним та Азовським морями.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносія, загальний залп — 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 20 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 20 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.



Також ми писали, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази ЧФ у Севастополі. Адже вона залишається єдиною на Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Додамо, що протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для Одеської області. Наразі регіон потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО.