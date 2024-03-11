Рух ворожих кораблів не припиняється — чи є загроза ракетоносіїв у Чорному морі

Російський корабель в морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 11 березня, окупанти продовжують тримати споряджені ракетоносії в пунктах базування. Незважаючи на те, що вже близько тижня Росія не виводить кораблі на чергування акваторією Чорного моря, рух ворожих кораблів морем посилився.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносія, загальний залп — 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 26 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 18 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази ЧФ у Севастополі. Адже вона залишається єдиною на Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Також ми писали, що протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для Одеської області. Наразі регіон потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО.

Додамо, що українські військові знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Також чимало суден було пошкоджено. Однак у строю ще залишаються великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць.