Движение вражеских кораблей не прекращается — есть ли угроза ракетоносителей в Черном море

Российский корабль в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 11 марта, оккупанты продолжают держать снаряженные ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что уже около недели Россия не выводит корабли на дежурство акваторией Черного моря, движение вражеских кораблей по морю усилилось.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя, общий залп — 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовского моря — 26 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 18 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, россияне не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Она ведь остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

Также мы писали, что противовоздушная оборона является одним из важнейших приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.

Напомним, что украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Также многие суда были повреждены. Однако в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц.