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У ВМС розповіли, скільки російських кораблів зараз перебувають на ремонті

10 березня 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У ВМС розповіли, скільки російських кораблів зараз перебувають на ремонті
Російський корабель в Криму. Фото: REUTERS/Yoruk Isik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази ЧФ у Севастополі. Адже ця база залишається єдиною на Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Вони вимушені ремонтувати їх у Криму на відповідних заводах. Звісно, вони розуміють небезпеку, але не мають іншого вибору", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

За інформацією Плетенчука, на базі у Криму зараз знаходяться на ремонті п’ятнадцять ворожих суден. Всі води буди пошкоджені унаслідок успішних атак ЗСУ на російський флот. 

Нагадаємо, українські військові знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Також чимало суден було пошкоджено. Однак у строю ще залишаються великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць.

Також ми писали, що знищення  судна "Сергій Котов" негативно впливає на окупантів, їхній моральний стан та виконання бойових завдань. Наразі на озброєнні у РФ залишилось два кораблі з цього проєкту.

Додамо, у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот. Ракетоносії загарбники ховають у Новоросійську, Сочі та Туапсе. 

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