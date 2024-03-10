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В ВМС рассказали, сколько российских кораблей сейчас находятся на ремонте

10 марта 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ВМС рассказали, сколько российских кораблей сейчас находятся на ремонте
Русский корабль в Крыму. Фото: REUTERS/Yoruk Isik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россияне не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Ведь база остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Они вынуждены ремонтировать их в Крыму на соответствующих заводах. Конечно, они понимают опасность, но не имеют другого выбора", — отметил представитель ВМС ВСУ.

По информации Плетенчука, на базе в Крыму сейчас находятся на ремонте пятнадцать вражеских судов. Все воды были повреждены в результате успешных атак ВСУ на российский флот.

Напомним, украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Также многие суда были повреждены. Однако в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц.

Также мы писали, что уничтожение судна "Сергей Котов" негативно влияет на кафиров, их моральное состояние и выполнение боевых задач. В настоящее время на вооружении у РФ осталось два корабля из этого проекта.

Добавим, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот. Ракетоносители россияне хранят в Новороссийске, Сочи и Туапсе.

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