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Движение вражеских судов в Черном море и угроза ракетоносителей — сколько кораблей на дежурстве

12 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение вражеских судов в Черном море и угроза ракетоносителей — сколько кораблей на дежурстве
Вражеские корабли в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 12 марта, группировка вражеских ракетных кораблей продолжает находиться в пунктах базирования в акватории Черного моря. Однако наблюдается увеличенная активность движения вражеских судов по Черному и Азовскому морям.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя, общий залп — 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • к Азовского моря — 20 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 20 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Также писали, что россияне не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Она ведь остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

Добавим, что противовоздушная оборона является одним из важнейших приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.

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