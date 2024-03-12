Движение вражеских судов в Черном море и угроза ракетоносителей — сколько кораблей на дежурстве
На сегодня, 12 марта, группировка вражеских ракетных кораблей продолжает находиться в пунктах базирования в акватории Черного моря. Однако наблюдается увеличенная активность движения вражеских судов по Черному и Азовскому морям.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
- в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;
- в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя, общий залп — 12 "Калибров".
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:
- к Азовского моря — 20 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 20 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.
Также писали, что россияне не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Она ведь остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.
Добавим, что противовоздушная оборона является одним из важнейших приоритетов для Одесской области. В настоящее время регион нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО.
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