Модернизация "шахедов" и их использование против юга — Братчук дал комментарий

"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: depositphotos/Lepasik

Российская армия начала использовать модернизированные ударные БпЛА, которые впервые увидели именно на южном направлении. Остатки сбитых дронов могут успешно использовать ВСУ для улучшения своей тактики в этой войне.

Об этом сообщил в эфире Ранок.LIVE Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Новые "шахеды"

По словам Сергея Братчука, модернизированные вражеские БпЛА, как и обычные, сбивают силы украинского ПВО. Тем не менее оккупанты пытаются изменять характеристики дронов и их цвет, чтобы обмануть противовоздушную оборону.

"Что бы там враг сегодня ни мудрил, новые "шахеды" все равно сбиваются. Оккупанты пытаются вносить определенные коррективы характеристик по скорости и покраске техники. Мы знаем, что появились и черные "шахеды" в свое время", — отметил военный.

Исследование вражеских дронов

Сергей Братчук добавил, что военные инженеры изучают обломки вражеских БпЛА для того, чтобы ВСУ могли противодействовать вражеским атакам.

"Эти инновации, конечно, изучаются военными инженерами. Поэтому более-менее уцелевшие остатки сбитых "шахедов" собираются, на основании этого соответствующие выводы уже делают специалисты. Это происходит для того, чтобы мы могли в свою тактику противодействия вносить определенные коррективы", — отметил военный.

Напомним, что российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа Shahed-131/136 и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей.

Также мы писали, что на сегодня, 12 марта, группировка вражеских ракетных кораблей продолжает находиться в пунктах базирования в акватории Черного моря. Однако наблюдается увеличенная активность движения вражеских кораблей по Черному и Азовскому морям.