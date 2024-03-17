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Братчук прокомментировал возможный массовый ракетный обстрел Украины

17 марта 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Братчук прокомментировал возможный массовый ракетный обстрел Украины
Запуск ракеты. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесскую. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Мы видим, что такую тактику россияне используют по Одесщине. Они выбирают те объекты, где может быть больше гражданских людей", — отметил военный.

По его словам, интенсивность обстрелов Одесского региона в последнее время значительно выросла. Это может свидетельствовать о том, что враг готовится к масштабному ракетному удару.

"Что касается ракетных обстрелов, нужно говорить не только о накоплении россиянами соответствующей номенклатуры ракет, а нужно говорить о том, какие есть возможности - прежде всего речь о самолетах стратегической авиации. Насколько они готовы выполнять свой функционал - потому что кроме НПЗ ВСУ поражают военные аэродромы врага и военные самолеты, в том числе и стратегической авиации", — отметил Братчук.

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Сергей Братчук. Фото: Новости.

Военный также призвал одесситов не пренебрегать воздушной тревогой и в случае опасности спускаться в укрытие.

Напомним, Силы противовоздушной обороны сбили 14 "шахедов" на юге в ходе дроновой атаки в ночь на воскресенье 17 марта. Однако в Одесской области есть попадания, в результате чего повреждены два законсервированных агропредприятия.

Также мы писали, что российская армия начала использовать модернизированные ударные БПЛА, впервые увидевшие именно на южном направлении. Остатки сбитых дронов могут успешно использовать ВСУ для улучшения своей тактики в этой войне.

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