Чи готова Одещина прийняти допомогу від іноземних партнерів — Братчук дав коментар

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Окупанти продовжують гатити по південним регіонам України, використовуючи різні види озброєння. Наразі бійці ЗСУ готові до використання іноземного озброєння, адже це може суттєво повпливати на успіхи української армії.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Готовність отримати допомогу

За словами військового, те, що країни-союзники поставляють техніку ЗСУ може рахуватися як їхня присутність на фронті. Україна відкрита для використання іноземної зброї.

"Наявність зброї союзників в Україні це і є наявність іноземних підрозділів, фактично. Все, що робить боляче росіянам, має бути на нашій території або використовуватися Україною. Аби це було законно та ефективно", — зазначив Сергій Братчук.

Щодо того, що президент Франції зробив заяву про можливу відправку французьких військ в Одесу, Сергій Братчук висловився лаконічно.

"Ми відкриті для всіх гостей. Ми — гостинні люди", — сказав він.

Речник додав, що всі рішення приймає військово-політичне керівництво України, проте воїни ЗСУ готові до того, аби і надалі протистояти окупантам.

"Нам, українцям, доводиться та буде доводитися у найближчому майбутньому, бути в окопах, штурмувати ворожі позиції і звільняти наші землі. Зі зброєю союзників це робити буде набагато легше", — сказав військовий.

Нагадаємо, що російська армія почала використовувати модернізовані ударні БпЛА, які вперше побачили саме на південному напрямку. Залишки збитих дронів може успішно використовувати ЗСУ задля покращення своєї тактики у цій війні.

Також ми писали, що сьогодні, 15 березня, в Одесі та області лунала повітряна тривога. Окупанти атакували регіон із застосуваннями балістичного озброєння, у місті лунали вибухи.