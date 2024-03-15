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Чи готова Одещина прийняти допомогу від іноземних партнерів — Братчук дав коментар

15 березня 2024 12:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чи готова Одещина прийняти допомогу від іноземних партнерів — Братчук дав коментар
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Окупанти продовжують гатити по південним регіонам України, використовуючи різні види озброєння. Наразі бійці ЗСУ готові до використання іноземного озброєння, адже це може суттєво повпливати на успіхи української армії.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Готовність отримати допомогу

За словами військового, те, що країни-союзники поставляють техніку ЗСУ може рахуватися як їхня присутність на фронті. Україна відкрита для використання іноземної зброї.

"Наявність зброї союзників в Україні це і є наявність іноземних підрозділів, фактично. Все, що робить боляче росіянам, має бути на нашій території або використовуватися Україною. Аби це було законно та ефективно", — зазначив Сергій Братчук.

Щодо того, що президент Франції зробив заяву про можливу відправку французьких військ в Одесу, Сергій Братчук висловився лаконічно.

"Ми відкриті для всіх гостей. Ми — гостинні люди", — сказав він.

Речник додав, що всі рішення приймає військово-політичне керівництво України, проте воїни ЗСУ готові до того, аби і надалі протистояти окупантам. 

"Нам, українцям, доводиться та буде доводитися у найближчому майбутньому, бути в окопах, штурмувати ворожі позиції і звільняти наші землі. Зі зброєю союзників це робити буде набагато легше", — сказав військовий.

Нагадаємо, що російська армія почала використовувати модернізовані ударні БпЛА, які вперше побачили саме на південному напрямку. Залишки збитих дронів може успішно використовувати ЗСУ задля покращення своєї тактики у цій війні.

Також ми писали, що сьогодні, 15 березня, в Одесі та області лунала повітряна тривога. Окупанти атакували регіон із застосуваннями балістичного озброєння, у місті лунали вибухи.

Одеса
війна
зброя
Одеська область
окупанти
Новини Одеси
ракета
Сергій Братчук

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