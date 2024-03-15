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Готова ли Одесчина принять помощь от иностранных партнеров — Братчук дал комментарий

15 марта 2024 12:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Готова ли Одесчина принять помощь от иностранных партнеров — Братчук дал комментарий
Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Оккупанты продолжают бить по южным регионам Украины, используя различные виды вооружения. Бойцы ВСУ готовы к использованию иностранного вооружения, ведь это может существенно повлиять на успехи украинской армии.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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По словам военного, то, что страны-союзники поставляют технику ВСУ, может считаться как их присутствие на фронте. Украина открыта к использованию иностранного оружия.

"Наличие оружия союзников в Украине это и есть наличие иностранных подразделений фактически. Все, что делает больно россиянам, должно быть на нашей территории или использоваться Украиной. Чтобы это было законно и эффективно" , — отметил Сергей Братчук.

По поводу того, что Президент Франции сделал заявление о возможной отправке французских войск в Одессу, Сергей Братчук высказался лаконично.

"Мы открыты для всех гостей. Мы — гостеприимные люди" , — сказал он.

Спикер добавил, что все решения принимает военно-политическое руководство Украины, однако воины ВСУ готовы к тому, чтобы и дальше противостоять оккупантам.

"Нам, украинцам, приходится и будет приходиться в ближайшем будущем, быть в окопах, штурмовать враждебные позиции и увольнять наши земли. С оружием союзников это делать будет гораздо легче" , — сказал военный.

Напомним, что российская армия начала использовать модернизированные ударные БПЛА, впервые увидевшие именно на южном направлении. Остатки сбитых дронов могут успешно использовать ВСУ для улучшения своей тактики в этой войне.

Также мы писали, что сегодня, 15 марта, в Одессе и области звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали регион с применением баллистического вооружения, в городе раздавались взрывы.

Одесса
война
оружие
Одесская область
оккупанты
Новости Одессы
ракета
Сергей Братчук

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