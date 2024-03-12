Одеські прикордонники показали, як знищили черговий "шахед" в небі над Миколаївщиною

Робота прикордонників. Фото: скриншот

Минулої ночі російська федерація знову атакувала південь країни дронами типу "Shahed-131/136". Прикордонники Одеського загону показали, як збили один з ворожих дронів.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Збиття ворожого дрону

За даними Сил оборони Півдня, протягом 2,5 години підрозділи ППО відбивали атаку, 8 цілей було знищено, з яких 4 — на півдні України.

"У складних умовах нічної видимості мобільній вогневій групі прикордонників Одеського загону вдалося "мінуснути" ворожий БпЛА в небі, який заходив на удар з моря. Однією вбивчою "балалайкою" менше. Нищимо ворога, йдемо до Перемоги!", — зазначено у повідомленні.

Також Командувач Повітряних Сил ЗСУ у своєму телеграм-каналі опублікував відео влучної роботи повітряного командування "Південь". Бійці успішно відпрацювали по ворожих БпЛА під час російської атаки у ніч проти 12 березня.



"Дякую воїнам повітряного командування "Південь" за результат", — зазначив Микола Олещук.

Атака на Одещину

Нагадаємо, що 12 березня під атакою Росії цієї ночі опинилися південні регіони. Ворог впустив безпілотники та ракету в напрямку Одещини. Сили та засоби ППО знищили повітряні цілі над морем.

Знищення ворожої техніки

Також ми писали, що ВМС ЗСУ продовжують знищувати ворога на землі, в морі і в повітрі. Українські воїни показали, як уразили черговий російський дрон під час атаки на Одещину вночі проти 11 березня.

Додамо, бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як уразили російський танк.