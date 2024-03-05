Миколаївські морпіхи показали, як знищують ворожу техніку

Підрив ворожого танку. Фото: скриншот

Українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як уразили російський танк.

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.



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"Пілоти ударних дронів підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів знищили черговий танк російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

Морпіхи нищать російську техніку

Нагадаємо, що одеські морпіхи уразили особовий склад та бойову техніку противника за допомогою дрону. Влучні постріли здійснили бійці 37 окремої бригади морської піхоти.

Також ми писали, що одеські морпіхи показали, як уразили російський БпЛА під час чергової дронової атаки на південь. Бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського успішно атакували російську техніку.

Додамо, що окупантам не дають спокою й бійці Миколаївської морської піхоти. За допомогою FPV-дронів воїни знищили ворожу техніку з живою силою та місце розташування.