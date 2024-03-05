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Николаевские морпехи показали, как уничтожают вражескую технику

5 марта 2024 18:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Николаевские морпехи показали, как уничтожают вражескую технику
Подрыв вражеского танка. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк.

Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
 

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Скриншот поста Новини.LIVE с видео

"Пилоты ударных дронов подразделения "Совы" николаевских морпехов уничтожили очередной танк российских оккупантов" , — говорится в сообщении.

Морпехи уничтожают российскую технику

Напомним, что одесские морпехи поразили личный состав и боевую технику противника с помощью дрона. Точные выстрелы произвели бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты.

Также мы писали, что одесские морпехи показали, как поразили российский БпЛА во время очередной атаки дрона на юг. Бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского успешно атаковали российскую технику.

Добавим, что оккупантам не дают покоя и бойцы Николаевской морской пехоты. С помощью FPV-дронов воины уничтожили вражескую технику с живой силой и месторасположением.

Одесса
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