Одеські морпіхи показали, як знищують ворожі ударні БпЛА

Ураження ворожого БпЛА. Фото: скриншот з відео

Одеські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Морпіхи показали, як уразили російський БпЛА під час чергової дронової атаки на південь

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

"Морпіхи вчасно отримали координати напрямку руху ударного безпілотника, оперативно виїхали на позицію і вдало його "помножили на нуль", тим самим не давши можливості "шахеду" накоїти лиха",— йдеться у повідомленні.

Миколаївські морпіхи нищать ворога

Також окупантам не дають спокою й бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. За допомогою FPV-дронів воїни знищили ворожу техніку з живою силою та місце розташування.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 10 лютого тричі вдарили безпілотниками по Одеській області. Під час однієї з атак сталося влучання уламків у будівлю, що призвело до займання. Унаслідок цієї пожежі майже 16 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря.

Також ми писали, що до дня другої річниці повномасштабного вторгнення РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворога.

Додамо, що сьогодні, 19 лютого, в акваторії Чорного і Азовського морів ракетоносії відсутні. Загрози ракетної атаки наразі немає.