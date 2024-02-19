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Окупанти завели ракетоносії у пункти базування — яка ситуація у Чорному морі

19 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Окупанти завели ракетоносії у пункти базування — яка ситуація у Чорному морі
Пуск ракети російським кораблем. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 19 лютого, в акваторії Чорного і Азовського морів ракетоносії відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. 

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю; 
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 15  кораблів, з яких 3 кораблі продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 13 кораблів, з яких 1 рухався з Босфору.

Нагадаємо, попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Наразі країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території тимчасово окупованого Криму. 

Також ми писали, що дрони Головного управління розвідки Міноборони України у середу, 14 лютого, атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Велика частина екіпажу судна, ймовірно, загинула.

Додамо, російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.

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