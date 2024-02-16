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Україна успішно перемагає Чорноморський флот РФ, — ЗМІ

16 лютого 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна успішно перемагає Чорноморський флот РФ, — ЗМІ
Знищений крейсер "Москва". Фото: Mike Right/ Twitter
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Наразі країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території тимчасово окупованого Криму. 

Про це пише видання The Economist. 

Що відбувається на Чорному морі

Видання зазначає, що зараз Росія не відчуває перевагу в Чорному морі через дефіцит десантних кораблів, які виконували логістичну функцію. Водночас Україна почуває себе більш впевнено та демонструє "блискучі результати".

"Якби українські військові змогли тимчасово вивести з ладу незаконно побудований Кримський міст, ВДК проєкту 775 могли б мати вирішальне значення для забезпечення російських військ на фронті", — йдеться в інформації видання. 

Росія втрачає важливі ВДК

Країна-агресорка втратила щонайменше чотири великі десантні кораблі у Чорному морі. Єдиний шанс відновити становище — перекинути частину з Північного або Балтійського флотів, однак Туреччина не пропустить їх протокою Босфор за правилами Конвенції Монтре.

Нагадаємо, російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів. 

Також ми писали, що бійці армії-агресорки підтверджують знищення їхнього десантного корабля "Цезаря Кунікова". Відомо, що майже весь екіпаж пішов на дно разом із судном.

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